Am Kreisverkehr Waldstraße/Schifferstadter Straße ist es am Dienstagmittag gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Wie die Polizei mitteilt, warteten eine 71-jährige Autofahrerin sowie ein hinter ihr stehender, 61-jähriger Lkw-Fahrer verkehrsbedingt am Kreisel. Der Lkw-Fahrer ging irrtümlich davon aus, dass die 71-Jährige ihre Fahrt fortsetzen würde, weshalb er losfuhr und mit dem Auto. Dessen Fahrerin klagte anschließend über Schmerzen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 2800 Euro.