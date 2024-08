Eine 65-jährige Autofahrerin ist am Dienstag gegen 10 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der L524 zwischen Mutterstadt und Schifferstadt verletzt worden. Laut Polizei musste die Frau ihren Wagen am Kreisverkehr zur Waldstraße verkehrsbedingt abbremsen, was eine 35-jährige Autofahrerin dahinter zu spät bemerkte. Sie fuhr mit ihrem Wagen auf. Die 65-Jährige klagte anschließend über Kopf- und Nackenschmerzen, benötigte aber keine medizinische Versorgung vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro.