Ein 53-Jähriger hat sich am Montagmorgen bei der Polizei gemeldet, weil er einen Kreisverkehr in Mutterstadt überfahren hatte. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach sagte der Mann, dass er am frühen Morgen mit seinem Auto einmal quer über den Kreisverkehr in der Neustadter Straße gefahren sei.

Auf dem begrünten Kreisverkehr und der unmittelbar vor dem Kreisverkehr befindlichen Verkehrsinsel konnten die Beamten tatsächlich frische Beschädigungen feststellen. Der 53-Jährige konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Die Beschädigungen am Fahrzeug wurden dokumentiert. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt. Hinweise auf Alkohol oder Drogen beim Fahrer des Autos liegen laut Polizei nicht vor. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf einen niedrigen vierstelligen Bereich