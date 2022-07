1971 wurde die katholische Kita St. Laurentius in Bobenheim-Roxheim eingeweiht. Das 50-jährige Jubiläum wurde wegen Corona nur intern gefeiert. Am Wochenende soll das große Fest nachgeholt werden.

Eine der größten Herausforderungen seit Bestehen der Kita war die Pandemie, in der das Kita-Team immer versucht habe, soweit wie möglich Normalität im Alltag der Kinder zu gestalten, sagt Leiterin Bianca Reißmann. Sie ist seit 2007 Kita-Leiterin, die dritte Chefin nach der Dominikanerinnen-Schwester Lindburgis, die diese Aufgabe 27 Jahre lang übernommen hatte. Während Corona wurden Videos gedreht, Briefe geschrieben und Materialtüten gepackt, um in Kontakt zu bleiben. „Das war eine sehr emotionale Zeit“, erinnert sie sich. Während der Wunsch, das Leben wieder zu feiern, immer größer wurde, kam die Idee für ein Straßenfest mit Livemusik auf, für die sich Sponsoren und Eltern begeistern konnten. Eingeladen wurden auch 165 ehemalige Kita-Kinder. Reißmanns Ziel: eine Plattform für Begegnung schaffen.

Das Fest startet am Samstag, 9. Juli, ab 18 Uhr im Raiffeisenring, wo die Gitarrenhelden und der Comedian Tim Poschmann auf der Bühne stehen werden. Am Sonntag, 10. Juli, wird ab 10.30 Uhr ein Open-Air-Gottesdienst abgehalten, danach treten unter anderem der Kinder- und Jugendchor Don Bosco, die RCV Minischnooke und der Erzählkünstler André Wülfing auf. Zudem werden eine Torwand und eine Hüpfburg aufgebaut, und es wird Essen angeboten. Auf dem Fest wird zudem ein Kochbuch mit den Lieblingsrezepten der Kita-Kinder verkauft.

In der Einrichtung hat sich in fünf Jahrzehnten viel verändert: Mittlerweile sind auch Ein- und Zweijährige unter den 65 Kita-Kindern, von denen 38 ganztags betreut werden. Auf die Erzieher in den Kindergärten kommen nach Reißmanns Erfahrung immer mehr Aufgaben zu, während neues Personal kaum zu finden sei und es an Wertschätzung fehle. Deshalb müsste man aus ihrer Sicht den Job lukrativer machen, zum Beispiel indem die Ausbildung vergütet wird. Um – wie im Kita-Zukunftsgesetz vorgesehen – allen Kindern ab zwei Jahren eine durchgängige siebenstündige Betreuung sowie ein Mittagessen zu ermöglichen, fehle es an Raum und einer größeren Küche. Für die Zukunft ihrer Kita wünscht sich die Leiterin von der Politik Vorschläge, um dem Fachkräftemangel in den Kitas zu begegnen.