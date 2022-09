Die Polizeiinspektion Schifferstadt hat am Dienstag zwischen 10.15 und 11.30 Uhr den Verkehr an der Kreisstraße 13 in Höhe des Campingplatzes „Auf der Au“ zwischen Waldsee und Altrip kontrolliert. Laut den Beamten verstießen 25 Personen gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Kilometer pro Stunde. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 79 Stundenkilometern. In Stichproben wurde am gleichen Tag von zirka 12.15 bis 14.15 Uhr der fließende Verkehr in der Speyerer Straße in Schifferstadt überprüft. Dort wurden der Polizei zufolge unter anderem zehn Verstöße gegen die Gurtpflicht und ein Verstoß gegen das Handyverbot während der Fahrt geahndet. Die Überwachung des Straßenverkehrs findet nicht nur bei speziellen Kontrollen wie diesen statt, sondern auch während des täglichen Dienstes, betont die Polizeiinspektion.