Wie ist der Unfall mit einem verletzten Motorradfahrer genau passiert? Das ermitteln derzeit die Beamten der Schifferstadter Polizei und suchen dringend Zeugen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall am späten Dienstagnachmittag gegen 17.20 Uhr in der Ludwigshafener Straße, der 24-jähriger Motorradfahrer stürzte und verletzte sich dabei. Beim Eintreffen der Polizei wurde der Mann bereits vom Rettungsdienst behandelt. Er sei ansprechbar gewesen, konnte sich jedoch nicht bewegen. Er gab an, wegen eines vorausfahrenden Pkw gebremst zu haben, dabei sei er zu Fall gekommen. Der Motorradfahrer ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Autofahrer war aber nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.