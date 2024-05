Eine Autofahrerin ist am Donnerstag, 2. Mai, kurz nach 21 Uhr im Pfalzring in Bobenheim-Roxheim mit ihrem Fahrzeug in den Vorgarten eines Anwesens gefahren. Wie die Polizei mitteilt, hatte die 24-Jährige beim Abbiegen die Kontrolle über das Auto verloren. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von 2,03 Promille, gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.