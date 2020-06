Ein 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer ist am Freitagabend bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei passierte der Unfall an der Einmündung zur K27, nachdem ein Auto die B9 an der Abfahrt Römerberg/Dudenhofen verlassen hatte. Der Motorradfahrer sei aus Richtung Römerberg gekommen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen gebracht werden. „Lebensgefahr bestand nicht“, teilte die Polizei mit. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet nun „neutrale Zeugen des Verkehrsunfalls“, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.