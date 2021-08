Bei einem Auffahrunfall auf der L507 zwischen Speyer und Berghausen ist am Mittwoch gegen 14.30 Uhr ein 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer verletzt worden. Laut Polizei wendete ein 69-jähriger Autofahrer aus Niederstadtfeld verbotenerweise auf der Landstraße, wodurch zwei nachfolgende Autos anhalten beziehungsweise stark abbremsen mussten. Dem 17-Jährigen aus Römerberg gelang das nicht mehr und er fuhr auf das letzte Auto auf. Der junge Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Sein gleichaltriger Sozius wurde ebenfalls verletzt und in einem örtlichen Krankenhaus versorgt. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.