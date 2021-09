Leon Becht hat vor drei Jahren mit der Imkerei seine Leidenschaft gefunden. Auch wenn dieses Jahr wegen des regnerischen Wetters kein optimales Bienenjahr war, hat der 16-Jährige 200 Gläser echten „Waldseer Honig“ gewinnen können und verkauft diesen nun zugunsten des Kindernotarztwagens von Ingo Böhn.

Der Oberstufenschüler des Speyerer Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums betreut 15 Bienenvölker an drei Standorten. Seine halbe Million Bienen schwirren auf den Streuobstwiesen nahe der Rheinauenhalle in Waldsee, am Rand des Naturschutzgebiets Neuhöfer Woog sowie in einem Wildrückzugsgebiet am Rande des Maudacher Bruchs umher.

Dieses Jahr war für den jungen Hobbyimker schwierig, weil die Frühjahrstracht wegen der Kälte komplett ausgefallen sei. Gute Tage im Sommer hätten den Ausfall jedoch wieder wettgemacht, sodass Becht mit dem Ertrag recht zufrieden ist. Für die Spendenaktion hat er mehr als 200 Gläser mit Honig befüllt, Etiketten gedruckt und auf die Gläser geklebt. Wie viel Zeit ihn das gekostet hat, kann der 16-Jährige nicht sagen. Sicher ist jedoch, dass er Freude daran hat. Denn der Kindernotarztwagen liegt ihm am Herzen. Becht bezeichnet Kindernotarzt Ingo Böhn als sein Vorbild, das er seit seiner Geburt kenne und dessen ehrenamtliches Engagement er tagtäglich vor Augen geführt bekommt, weil die Familie Becht ganz in der Nähe von Ingo Böhn wohnt und dadurch mitbekommt, wie oft er ausrückt.

Während Ingo Böhn viel Zeit für die jüngsten Patienten investiert, steckt Leon Becht viel Arbeit in seine Bienen. Dabei ist ihm der faire Umgang mit den Lebewesen besonders wichtig. „Sie dürfen auf einem Teil ihres Honigs überwintern“, erklärt der 16-Jährige. Den Honig, den er nun für fünf Euro pro Glas verkauft, hat er geschleudert und lediglich grob gesiebt. Anschließend wurde er möglichst schnell und ohne weitere Behandlung in die Gläser gefüllt. „Für den Inhalt eines Glases Honig erbringen die Bienen eine Gesamtflugleistung von fast zwei Erdumrundungen. Doktor Ingo Böhn kann in 20 Jahren Arbeit als Kindernotarzt auf über 170.000 Kilometer reine Einsatzkilometer, also mehr als vier Erdumrundungen, zurückblicken“, vergleicht Leon Becht.

Mit seinem Hobby möchte er nicht nur den Kindernotarztwagen unterstützen, der auf Spenden angewiesen ist, sondern auch etwas für die Umwelt, die Tierwelt und seine Mitmenschen tun. Leon Becht wünscht sich, dass die Menschen den Honig bewusst genießen und die Leistung der Bienen wertschätzen.

Kontakt

Leon Bechts Honig gibt es für fünf Euro in Waldsee in der Gemeindebücherei, im Schreibwarengeschäft TigAs, an der Esso-Tankstelle, bei MG Friseure, im Dönerladen in der Ludwigstraße, in der Hermann-Gmeiner-Grundschule (Klasse 4b) sowie in Schifferstadt bei Rikis Wohnmobile. Außerdem kann der Honig unter 06236 52062 oder per E-Mail an bechtchristine@web.de oder unter info@kindernotarzt.org bestellt werden. Der gesamte Ertrag kommt dem Kindernotarztwagen zugute.