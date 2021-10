Am Samstagabend wird ab 20.15 Uhr die fünfte Sendung der neuen Staffel der beliebten RTL-Castingshow „Das Supertalent“ ausgestrahlt. Mit dabei ist diesmal auch ein Talent aus Schifferstadt. Die 15-jährige Helena Berlinghof lernt Klavier seit sie fünf Jahre alt ist, komponiert zudem ihre eigenen Stücke. Ihre Songs entstehen immer spontan, wie sie sagt, und das meist innerhalb einer Stunde. So hat die Schülerin, die die neunte Klasse eines Gymnasiums besucht, inzwischen an die 23 Stücke komponiert, jedoch keines davon zu Papier gebracht. Die Songs hat sie alle bloß in ihrem Kopf. „Das Besondere an meinem Klavierspiel ist, dass ich meine Lieder selbst komponiere“, sagt die Schifferstadterin, die nun die Supertalent-Jury von ihrem Talent überzeugen möchte. Wer sehen will, ob ihr das gelingt, der kann Helenas Auftritt am Samstag, 30. Oktober, ab 20.15 Uhr auf RTL verfolgen.