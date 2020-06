Für das Problem, dass in den vergangenen Jahren häufig Druck- und Regenwasser auf Feldern und den Sportplätzen in der Großen Hohl in Berghausen stand, zeichnet sich eine Lösung ab. Nahe des Sportplatzes beziehungsweise am südlichen Beginn des Dohlgrabens, der bis zur Speyerer Gemarkungsgrenze verläuft, soll eine Pumpstation installiert werden. Dafür sollen Teile des ehemaligen Pumpwerks in Heiligenstein verwendet werden. Dieses ist nach Angaben von Bürgermeister Manfred Scharfenberger (CDU) nicht mehr in Betrieb, seit die Heiligensteiner Sportanlagen durch den Mechtersheimer Polder geschützt werden. Der Verbandsgemeinderat Römerberg-Dudenhofen hat am Montagabend das Büro Project Consult mit den Ingenieurleistungen beauftragt. Der zuständige Beigeordnete Reinhard Burck (Grüne) geht von Gesamtkosten von rund 100.000 Euro aus. Damit ist eine gemeinsame Lösung mit der Stadt Speyer vom Tisch. Diese wäre Burck zufolge mit Kosten zwischen 600.000 und 700.000 Euro teurer geworden. Allerdings hätte sich bei einer gemeinsamen Lösung eventuell das Land finanziell beteiligt. Laut Burck verfolgt die Stadt Speyer eine eigene Lösung, um das Überflutungsrisiko im Süden der Stadt zu minimieren.