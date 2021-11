Ein Überfall fast wie im Film: Einer der beiden Räuber hatte eine schwarze Bomberjacke an, eine dunkle Jogginghose und braune Schuhe. Er trug eine dunkelgrüne Sturmhaube und hatte eine Kapuze über dem Kopf, als er mit seinem Komplizen am Sonntag kurz nach 19 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Ludwigshafener Straße in Mutterstadt betrat. Die Räuber bedrohten den Kassierer laut Polizei mit einem Messer, forderten Bargeld und flüchteten mit einem dreistelligen Betrag. Der Kassierer blieb unverletzt. Die Polizei fahndete sofort mit mehreren Streifenwagen nach den Tätern, fand die Unbekannten allerdings nicht. Der Partner des Bomberjacken-Räubers trug laut Beschreibung schwarze Oberbekleidung mit einer Kapuze und eine medizinische Maske. Es werden Zeugen gesucht. Wer etwas gesehen hat, kann sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen in Verbindung setzen, Hinweise sind per Telefon unter 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de möglich.