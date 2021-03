In den Dörfern der Region Frankenthal sind vergangene Woche die Zentren für Antigen-Schnelltests in Betrieb gegangen. Die Verwaltungen berichten.

Nachdem in der Lambsheimer Schulturnhalle am Mittwoch 60 und in der Großniedesheimer Eckbachhalle 50 Bürger auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus getestet wurden (alle negativ), gab es am Samstag in beiden Orten ein zweites Testangebot für die Helfer der Landtagswahl am 14. März und weitere 76 Bürger. „Glücklicherweise gab es kein positives Ergebnis“, berichtet Michael Reith (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim.

Das Ergebnis der ersten Schnelltests für Lehrkräfte und Grundschüler am Montag an der Albrecht-Dürer-Schule Beindersheim: 85 Testungen und ein auffälliges Testergebnis, das mittels PCR-Test überprüft werde. Reith hebt die Rolle von Serge Endrizzi vom Roten Kreuz in Lambsheim als Koordinator der beiden Testzentren hervor.

In Bobenheim-Roxheim haben am Freitag im Kurpfalztreff 72 Schnelltests stattgefunden, davon 45 gleich in der ersten Stunde, was die Gemeindeverwaltung als stressig beschreibt. Alle Testergebnisse seien negativ gewesen. Die Verwaltung glaubt, pro künftigem Öffnungstag mit sechsköpfiger Besetzung 100 Tests durchführen zu können.

Termine der Testzentren

Bobenheim-Roxheim: freitags, 15 bis 18 Uhr, Kurpfalztreff, Pfalzring 43, ohne Anmeldung