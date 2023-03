Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Spieler des FK Pirmasens gehört zum Kader des Fußball-Weltmeisters. Heute eine utopische Vorstellung angesichts der Viertliga-Realität des FKP,1954 war es aber so. Heinz Kubsch, in der Schuhstadt Torhüter und Tabakhändler, gehörte zur legendären deutschen Nationalmannschaft um Fritz Walter, die das Wunder von Bern schaffte. Am heutigen Montag wäre Kubsch 90 Jahre alt geworden.

Natürlich war Heinz Kubsch (1930 bis 1993) ein Pirmasenser, aber er ist es erst geworden. Denn er wuchs tief im Ruhrpott auf, genauer gesagt im Essener Stadtteil Katernberg,