Gute Nachrichten für die Nachbarstadt Zweibrücken: Sie wird vom Land seit heute wieder in der Corona-Warnstufe gelb eingeordnet (Inzidenzwert 29,2). Pirmasens (136,7) und der Landkreis (94,9) sind davon noch ein gutes Stück entfernt und gelten weiter als Risikogebiete. Das Gesundheitsamt meldete am Freitag 21 neue Corona-Infektionen in der Südwestpfalz.

Betroffen sind erneut auffällig viele Heime: Im Wecare-Pflegezentrum in der Pirmasenser Steinstraße, im Senioren- und Pflegeheim Haus Gräfenstein in Rodalben, im Sen-Vital-Seniorenzentrum Dahn sowie in der Pirmasenser Wohnanlage der Heinrich-Kimmle-Stiftung und im Haus Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben hat sich jeweils eine Person mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt. Zudem haben sich drei weitere Bewohner des Rodalber Hauses Edelberg infiziert. Wegen der ernsten Lage sind das Wecare-Pflegezentrum in Pirmasens sowie das Haus Gräfenstein in Rodalben bis zum 28. Januar für Besucher gesperrt.

Insgesamt verteilen sich die am Freitag gemeldeten Infektionen auf die beiden Städte und fast alle Verbandsgemeinden im Kreis: Pirmasens (6 neu), Zweibrücken (1), Dahner Felsenland (1), Pirmasens-Land (6), Rodalben (4), Waldfischbach-Burgalben (2) und Zweibrücken-Land (1).

Das mobile Impfteam und Hausärzte vor Ort kümmern sich weiter um die Impfungen in Seniorenheimen: Am Samstag ist das Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen an der Reihe, am Sonntag der Seniorenpark Hinterweidenthal.

