Die Polizei weiß immer noch nicht, wer der Tote ist, der am 18. März in einem Pirmasenser Supermarkt gefunden. Allerdings erhoffen sich die Ermittler nun aufgrund neuer Erkenntnisse weitere Hinweise.

Die Polizei schätzt den Verstorbenen auf ein Alter zwischen 65 und 80 Jahren. Er ist den Angaben zufolge etwa 1,80 Meter groß und von normaler bis kräftiger Statur. Der Mann hat eine blau-graue Augenfarbe, Glatze und helle Körperbehaarung. Am Kopf hat er eine abheilende Verletzung die teilweise verkrustet ist. Möglicherweise stammt sie von einem länger zurückliegenden Sturz, schreibt die Polizei.

Die Ermittler präsentieren nun neue Erkenntnisse: Der Unbekannte hatte demzufolge mehrere Notizzettel einstecken. Einer dieser Zettel lässt darauf schließen, dass sich der Mann für die Buchreihe „Richter Di“ des Autors Robert van Gulik interessiert haben könnte. Die Bücher sind im Diogenes Verlag erschienen. Auf dem Zettel sind mutmaßlich Buchnummern notiert, dabei dürfte es sich um die Titel „Richter Di bei der Arbeit“, „Nächtlicher Spuk im Mönchskloster“, „Der Wandschein aus rotem Lack“ sowie „Der See von Han Yuan“ handeln. Die Titel werden laut Polizei im Buchhandel nicht mehr angeboten.

Auf dem gleichen Notizzettel sind mehrere Nummern mit dem Stichwort „Jazz Charts“ notiert. Dabei könnte es sich um die LP-/CD-Reihe „Jazz in the Charts“ mit insgesamt 100 Titeln handeln. Auch diese Reihe sei nur noch gebraucht zu erwerben. Die Polizei fragt: Wo wurden die Bücher oder die Schallplatten beziehungsweise Musik-CD's zum Kauf angefragt? Wer hatte möglicherweise über eine private Verkaufsanzeige Kontakt zu einem Interessenten?

Stoffbeutel und Kugelschreiber dabei

Der Verstorbene führte neben dem Einkaufstrolley einen Stoffbeutel und Kugelschreiber der Stadtwerke Pirmasens mit sich. Auf dem Stoffbeutel ist „...weil mir do dehääm sinn“ aufgedruckt. Auf einem Schlüsselmäppchen ist noch der Aufdruck der zwischenzeitlich nicht mehr existierenden Toto-/Lotto-Annahmestelle „Podschwander“ zu erkennen. Das Geschäft befand sich in der Winzler Straße in Pirmasens.

Bekleidet war der Mann mit einem olivgrünen Parka der Marke „Angelo Litrico“, einem blau-weiß kariertem Kurzarmhemd der Marke „INFINITY“ in der Größe XXL (45/46) und mit einer dunkelblauen Jogginghose. Die Hose der Größe L (52/54) ist ebenfalls von der Marke „INFINITY“. Auf einem Hosenbein ist das Wort „Sport“ eingestickt. Außerdem trug der Verstorbene eine braune Basecap und schwarze Lederhandschuhe (Größe 10), beides von C&A. Die braunen Turnschuhe des Unbekannten sind ohne Größenangabe. Sie stammen von der Firma Kaufland. Unter der Oberbekleidung trug der Mann ein weißes Unterhemd, eine lange graue Unterhose und braune Socken.

Auf ihrer Internetseite hat die Polizei Rheinland-Pfalz ein Video des Unbekannten veröffentlicht, das ihn beim Einkauf zeigt. Dort sind auch die beschriebenen Gegenstände, die Kleidung des Verstorbenen und der Trolley abgebildet. Die Kleidung wurde von der Polizei für Untersuchungszwecke teilweise beschädigt.

Polizei bittet um Hinweise

Wer kennt den Mann? Wer hat ihn gesehen und kann Hinweise geben? Wo wird eine Person vermisst oder wurde seit Freitag, 18. März, nicht mehr gesehen beziehungsweise hat sich nicht mehr gemeldet? Wer kann Hinweise zu den beschriebenen Gegenständen geben, insbesondere zu den Buchtiteln und der Musikreihe. Wo wurden solche Bücher, Schallplatten oder CD's zum Kauf angefragt? Wer hatte möglicherweise über eine private Verkaufsanzeige Kontakt zu einem Interessenten? Wo wurde ein Briefkasten augenscheinlich längere Zeit nicht mehr geleert oder stapeln sich Postsendungen beziehungsweise Zeitungen vor einer Wohnungstür? Wer hat Ungewöhnliches in seiner Nachbarschaft festgestellt?

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06331 520 0 mit der Polizei Pirmasens in Verbindung zu setzen.