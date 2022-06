Die Identität des Mannes, der im März im Pirmasenser Wasgau-Markt in der Arnulfstraße kollabiert und gestorben ist, steht laut Mitteilung der Polizei fest. Es handelt sich um einen 70-Jährigen aus Pirmasens. Der alleinstehende Mann lebte zurückgezogen in einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet. Ermittlungen der Polizei führten zu seiner Identifizierung. Die Leiche des 70-Jährigen wurde mittlerweile bestattet. Die Polizei geht von einer natürlichen Todesursache aus. Hinweise auf eine fremde Gewalteinwirkung haben sich nicht ergeben. Zuletzt wurde über die Identitätssuche sogar in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ berichtet. Nach der Ausstrahlung waren 40 Hinweise bei der Polizei eingegangen.