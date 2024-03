Weniger Gottesdienstbesucher, weniger Kirchenmitglieder und letztlich auch weniger Geld – aber weiterhin viele Gebäude. Das passt nicht zusammen. Die Pirmasenser Katholiken wollen sich von Immobilien trennen. Eine davon prägt das Stadtbild.

Unterschiedliche Länder, unterschiedliche Geschmäcker: Was Kunden in England freut, bleibt in Deutschland eher mal im Regal stehen. Wawi-Chef Richard Müller nennt Beispiele und erklärt warum Weihnachtsmänner teurer werden.

Die AfD-Fraktion im Pirmasenser Stadtrat sorgt sich wegen eventueller „Vergeltungsaktionen“ gegen den Standort der US-Airforce auf der Husterhöhe. Außerdem will die Partei wissen, wie viel Geld der Stadt wegen den Amerikanern verloren geht.

Fast 20 Jahre hat Günter Rabung im Schlachthof Zweibrücken gearbeitet. Der Landwirt aus Bottenbach hatte dort die Waage unter sich und war für die Klassifizierung verantwortlich. Er erinnert sich.

Der Hauensteiner Timo Keller hat seinen Job als Ingenieur in der Automobilindustrie aufgegeben, um hochwertige Speiseöle zu produzieren. Seine Begeisterung für die Ölmüllerei löst jetzt eine Millioneninvestition aus.

Noch etwa sechs Wochen wird am Hornbach in der Ortslage Rimschweiler gearbeitet, dann biegt die zweite Phase der Renaturierung des Bachs auf die Zielgerade ein. Bis Mai soll auch die Baustelle verschwunden sein. Die Bagger kehren aber in nicht allzu ferner Zukunft zurück.

Zehn Bauplätze entstehen im Rimschweilerer Baugebiet Im Hirtengarten. Die Nachfrage nach Bauland ist deutlich größer. Der Ortsbeirat hat darüber diskutiert, wie die Plätze verteilt werden sollen.

Der nächste Streik und wieder ruht der Linienverkehr in Zweibrücken. Hintergrund ist der anhaltende Tarifikonflikt im privaten Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz. Ab Dienstag ist auch der Schülerverkehr betroffen.

Plötzlich Erbe. Eine Bürgerin hat der Ortsgemeinde Rieschweiler-Mühlbach ein Grundstück mit einem Haus sowie eine Summe Geld vermacht. Nun sind Ideen gefragt, wie das Erbe sinnstiftend verwendet werden kann.