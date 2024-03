Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch etwa sechs Wochen wird am Hornbach in der Ortslage Rimschweiler gearbeitet, dann biegt die zweite Phase der Renaturierung des Bachs auf die Zielgerade ein. Bis Mai soll auch die Baustelle verschwunden sein. Die Bagger kehren aber in nicht allzu ferner Zukunft zurück.

In den vergangenen Wochen hat der Hornbach in der Ortslage Rimschweiler sein Gesicht verändert. Zwei große, gelbe Bagger waren am Ufer, aber auch im Bach selbst im Einsatz. Sie entfernten alte Böschungsbefestigungen,