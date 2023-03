Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Pirmasenser Straße in Kaiserslautern läuft am Stadtpark vorbei, wo malerische, große Anwesen stehen – alt, aber oft aufwendig renoviert. Weiter in Richtung Fußgängerzone finden sich kleine Läden, manche alt eingesessen wie Gerds Comicshop, andere recht neu wie das Keramikatelier. Warum sich ein Besuch lohnt.

An der Pirmasenser Straße in Kaiserslautern gibt es einige schöne Flecken zu entdecken. Der westliche Teil beginnt unspektakulär, trennt sich an einem Eisenbahnviadukt