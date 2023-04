Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Bundestag des Deutschen Tischtennis-Bunds (DTTB) hat beschlossen, dass ab der Saison 2021/2022 wie in der Zweiten und Dritten Bundesliga auch in den Regional- und Oberligen der Herren mit Vierer- statt Sechserteams gespielt wird. Betroffen davon sind in der Südwestpfalz die Oberliga-Herren des TTC Nünschweiler.

Unterhalb der Eliteklasse, in der es pro Team nur drei Akteure sind, wird in Deutschland von Liga zwei bis zur Kreisklasse B mal mit vier, mal mit sechs Akteuren gespielt. Auch gibt es unterschiedliche Spielsysteme,