Der FK Pirmasens spielt mittlerweile seine sechste Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest des heutigen Zuschnitts, also mit Mannschaften aus Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen und Baden-Württemberg. Nur ein einziges Mal schoss der FKP mehr Tore in einem Spiel als am Samstag beim 5:2 in Alzenau.

Das gelang am 30. April 2016, als „die Klub“ bei Absteiger Saar 05 Saarbrücken mit 7:0 triumphierte. Felix Bürger, Manuel Grünnagel, Patrick Freyer, Christian Schubert, Alexander