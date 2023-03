Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Dienstag bei der 0:1-Heimniederlage gegen den FSV Frankfurt hatte Tom Schmitt noch die Riesenchance zum Ausgleich vergeben. Am Samstag in der für den Regionalliga-Abstiegskampf so wichtigen Partie beim FC Bayern Alzenau war der Außenangreifer der Matchwinner des FK Pirmasens. Er erzielte per Freistoß das vorentscheidende 4:2 und dann auch noch das Tor zum 5:2-Endstand. Der Pechvogel des Tages hieß Benno Mohr.

Es lief die 82. Minute im Stadion am Prischoß, der FKP führte verdient mit 3:2 in dem so wichtigen Spiel beim FC Bayern Alzenau, der sich allerdings noch heftig wehrte. Da holte Tom