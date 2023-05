Die Sparkasse Südwestpfalz zieht weitere Konsequenzen aus der zunehmenden Anzahl an Geldautomatensprengungen. Nach einem entsprechenden Vorfall in Hornbach hatte das Kreditinstitut Anfang der Woche bereits die Bargeldbereitstellung an den gefährdeten Standorten Trulben, Heltersberg und Rieschweiler zunächst eingestellt. Die Sparkasse will so nach eigenen Angaben die Sicherheit der Gebäude sowie insbesondere unbeteiligter Dritter gewährleisten. Die Selbstbedienungsterminals für Überweisungen, Kontoauszüge und sonstige Vorgänge stehen weiterhin zur Verfügung. In der Geschäftsstelle Vinningen ist der Geldautomat nur noch während der Servicezeiten mit Bargeld bestückt.

Um die Bargeldversorgung der betroffenen Bürger vor Ort weiter gewährleisten zu können, wird die fahrbare Geschäftsstelle der Sparkasse Südwestpfalz nun ab Montag, 22. Mai, ihren bisherigen Fahrplan erweitern. Die fahrbare Geschäftsstelle wird wöchentlich Hornbach sowie Rieschweiler und Trulben anfahren. Eine Haltestelle in Heltersberg ist bereits im Fahrplan integriert. Es handelt sich laut einer Mitteilung der Sparkasse um eine Zwischenlösung, bis die bestehenden Geldautomaten mit neuen Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet sind.

Der neue Fahrplan sieht folgende Zeiten für die betroffenen Orte vor: Hornbach: Montag, 8.15 bis 8.45 Uhr, Trulben: Dienstag, 8.50 bis 9.05 Uhr, Rieschweiler: Donnerstag, 12.15 bis 12.30 Uhr, Heltersberg: Freitag, 12.35 bis 13.05 Uhr.