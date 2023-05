Nach der Sprengung eines Geldautomaten der Sparkasse Südwestpfalz in Hornbach am Samstag ermittelt die Kriminalpolizei.

Die Unbekannten, die am Samstag gegen 3.20 Uhr den Automaten in der Filiale am Hornbacher Kreisel gesprengt haben, sind weiterhin auf der Flucht. Ein Anwohner hatte mit seinem Handy drei Verdächtige und ein schwarzes Auto gefilmt, das nach der Tat in Richtung L700 nach Frankreich entkam. Auf Anfrage sagte Bernhard Christian Erfort, Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz, dass die Kaiserslauterer Kriminalpolizei jetzt die Ermittlungen führe. „Je nachdem, in welche Richtung diese sich entwickeln, könnte es sein, dass der Fall vom Landeskriminalamt (LKA) übernommen wird“, blickte Erfort auf die nahe Zukunft voraus.

Am frühen Himmelfahrtsmorgen, kurz vor 3 Uhr, wurden nun in Bad Dürkheim je ein Geldautomat der VR-Bank und der örtlichen Sparkasse gesprengt.