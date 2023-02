Die Struktur des MVZ Südwest ist ein moderner Ansatz, um die medizinische Versorgung auf dem Land sicherzustellen.

Das MVZ Südwest expandiert und verdient daran. Doch für das Engagement gibt es weitere Gründe: Praxiserfahrene Ärzte wollen die Arbeitsbedingungen für Kollegen verbessern, indem sie etwa den ausufernden Verwaltungsaufwand an einer Stelle bündeln. Und sie fangen auf, was die Politik lange versäumt hat. Der Ärztemangel auf dem Land wird seit Jahren diskutiert, ohne dass es zu umfassenden Verbesserungen kommt. Das Medizinische Versorgungszentrum erleichtert seinen angestellten Ärzten das Arbeitsleben und kämpft engagiert um mehr Praxen in der Region. Das ist ein zeitgemäßer Ansatz, um die medizinische Versorgung in der Fläche zu sichern.