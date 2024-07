Nach dem großflächigen Mosaik an der Felsentreppe soll nun auch die Münztreppe in der Pirmasenser Bahnhofstraße in neuem Glanz erstrahlen. Bis August bleibt das Kunstwerk noch versteckt. DIE RHEINPFALZ durfte vorab einen Blick hinter die Plane werfen.

