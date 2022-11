Susanne Ganster strebt eine zweite Amtszeit als Landrätin des Kreises Südwestpfalz an. Das kündigte die 45-jährige CDU-Politikerin am Dienstag im Gespräch mit der Redaktion der „Pirmasenser Rundschau“ an. Ganster ist seit dem 1. Oktober 2017 Landrätin des Kreises Südwestpfalz, ihre Amtszeit endet 2025. „Für mich ist das ganz klar, dass ich das fortsetzen will. Das ist eine sehr erfüllende Tätigkeit, die aber auch herausfordernder ist, als man das von außen angenommen hat“, sagte die promovierte Theologin.

Mehr zum Thema lesen Sie hier