Wer die Bodega Estación im Hauptbahnhof im August betreten wird, kann kaum noch Ähnlichkeiten mit dem Ambiente der vor fast zehn Jahren eröffneten Sportsbar erkennen. Fast alles haben die Kuba stammenden Betreiber neu gemacht.

Rita de las Mercedes Figueredo Veliz und ihr Mann Rafael Fernando Hong Tornes betreiben bereits die Bodega Dos Puentes in Zweibrücken und wollen ein ähnliches Konzept am Pirmasenser Hauptbahnhof umsetzen. Die Speisekarte werde die gleiche sein, erzählt Mercedes Figueredo Veliz. Tapas, Paella und Fleischgerichte werden dort serviert. Schwerpunkt seien aber die Weine, die auch in Pirmasens mit einem eigenen Weinzimmer im Bahnhof besonders hervorgehoben werden sollen.

Wer noch die Sportsbar mit dem American-Diner-Ambiente kennt, wird die Räume völlig verändert vorfinden. An den Wänden finden sich Holzverkleidungen und großformatige Fototapeten, die alte Gewölbekeller zeigen. Die alten Tische sind weg und durch Massivholztische ersetzt worden. Ein riesiger Spiegel mit aufwändigem Rahmen lässt den Raum größer wirken. Die Lampen haben kupferne Schirme für ein weiches Licht. „Es soll zum längeren Bleiben einladen“, meint die Gastronomin, die für die Innenausstattung zuständig ist. Rita de las Mercedes Figueredo Veliz ist begeistert von dem Pirmasenser Projekt und erzählt, dass der Fußboden in dem Lokal mit ausschlaggebend für die Entscheidung gewesen sei. Für ihr Privathaus habe sie schon immer so einen schwarz-weißen Boden gesucht und beim Fliesenleger dann gehört, dass genau der in der Sportsbar liege. „Wir wollen das hier mit viel Liebe machen“, versichert sie. Die Pirmasenser kämen ihr und ihrem Mann auch schon entgegen. In der Zweibrücker Bodega Dos Puentes würden immer öfter Pirmasenser auftauchen, die schon mal testen wollten, wie es in Pirmasens sein wird. „Mein Gefühl für Pirmasens ist bombastisch“, meint die 37-Jährige. Die Unterstützung durch die Stadt als Vermieter sei sehr gut. „Wir fühlen uns hier sehr willkommen“, freut sie sich.

Der Koch: Ein Kolumbianer, der in Valencia gearbeitet hat

Identisch mit der Sportsbar wird die Form der Theke sein, die aber auch mit Holz verkleidet wurde. Die offene Küche gefällt der Gastronomin besonders gut, damit jeder sehen könne, was für eine Wahnsinnsarbeit hinter guten Tapas steckt. Den Koch, der dort arbeiten wird, habe sie schon. Ein Kolumbianer, der zuvor zehn Jahre lang im spanischen Valencia arbeitete, werde für die Küche verantwortlich sein. Für Pirmasens wünscht sie sich noch Bewerber direkt aus der Stadt.

In der Bodega wird es rund 80 Sitzplätze geben. Dazu kommt die große Terrasse, für die vier riesige Sonnenschirme bestellt wurden, und die für Dutzende Gäste Platz bieten wird. „Wir gucken mal, wie das angenommen wird“, meint Rita de las Mercedes Figueredo Veliz. Öffnen will das Paar im August. Aktuell hänge es an dem Liefertermin für das Mobiliar. Geöffnet sein soll Mittwoch bis Samstag von 17 bis 24 Uhr sowie Sonntag von 12 bis 14.30 Uhr sowie 17 bis 22 Uhr. Der Name Bodega Estación leitet sich vom Standort am Bahnhof, spanisch Estación, ab.