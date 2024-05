Freundlich grüßt ein Senior am Zweibrücker Landgericht die Anwesenden im Gerichtssaal. Freundlich sei er auch zur Polizei gewesen, als die ihn vergangenes Jahr besucht hat – nachdem der 73-Jährige versucht haben soll, seine Frau zu erstechen.

Für Freitag sind bis in den Abend heftige Regenfälle und Gewitter gemeldet. Überflutungen auf dem Turnerjahrmarkt wie im Jahr 2000 werden aber nicht erwartet. Daher bleibt man auf dem Pfingstmarkt entspannt.

Ende Mai beginnt der Prozess gegen einen Mitte-30-Jährigen, der verdächtigt wird, im Dezember seine Ehefrau ermordet zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat weitere Details mitgeteilt.

An der hundertprozentigen Zusage der Stadtwerke Pirmasens über die Nachnutzung des alten Rodalber Wasserwerk-Gebäudes sind Zweifel aufgekommen. Trotzdem hat der Verbandsgemeinderat Rodalben den Weg für einen Neubau frei gemacht.

Ein 30-Jähriger hat sich tief in die Geschäfte der Firma eingemischt, obwohl er offiziell keine leitende Rolle innehatte. Während der Verhandlung vor dem Amtsgericht Pirmasens kamen dubiose Praktiken ans Licht. Dafür muss der Mann jetzt ins Gefängnis.

Am Samstag wurde ein 38-Jähriger am Busbahnhof von einer Gruppe Männer verprügelt. Die Beschuldigten sagen, das Opfer sei auch Täter: Es habe zuerst zugeschlagen. Mit einer Schlägerei am 4. Mai in der Bleicherstraße hat die Sache wohl nichts zu tun.

Seit einem Vierteljahrhundert ist der Seniorenbeirat Sprachrohr für die älteren Pirmasenser. Zum Jubiläum gab es nicht nur viele freundliche Worte, sondern auch einen dicken Scheck. In welches Projekt das Geld fließen soll, steht bereits fest.

Künftig soll sich ein Verein um die Tourismusaufgaben in der Urlaubsregion Hauenstein kümmern. Ein paar Unwägbarkeiten gibt es aber noch.