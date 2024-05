Seit einem Vierteljahrhundert ist der Seniorenbeirat Sprachrohr für die älteren Pirmasenser. Zum Jubiläum gab es nicht nur viele freundliche Worte, sondern auch einen dicken Scheck. In welches Projekt das Geld fließen soll, steht bereits fest.

„Senioren müssen in Pirmasens nicht alleine sein!“, stellte Renate Vogl klar. Die Vorsitzende des Seniorenbeirats freut sich über die Vorreiterrolle der Horebstadt – und forderte dementsprechend einen Applaus für Pirmasens. Dem kamen die Gäste gerne nach bei der Feierstunde zum 25-jährigen Bestehen des Seniorenbeirats der Stadt. Die Pirmasenser Senioren sollen „weiter aktiv bleiben und nie die Hoffnung verlieren“, sagte Vogl am Mittwoch in der Alten Post.

Um dieses Ansinnen zu unterstützen, überreichten Vertreter der VR-Bank Südwestpfalz und der Sparkasse Südwestpfalz einen Spendenscheck in Höhe von 5500 Euro. Mit dem Geld soll die Outdoor-Anlage mit Fitness- und Bewegungsgeräten im Strecktalpark verbessert werden. Der Scheck – ein Geschenk zur Feier des Jubiläums.

Demografie schlägt früher zu als anderswo

Am 2. September 1999 hatte sich der Seniorenbeirat konstituiert, nachdem er bereits 1997 als Seniorenforum ins Leben gerufen worden war. Die Tatsache, dass der demografische Faktor Pirmasens früher als viele andere Kommunen in Rheinland-Pfalz vor Herausforderungen gestellt hatte, hat die Bedürfnisse der Senioren früh in den Fokus der Stadtverwaltung gerückt. Bei der Verzahnung von Haupt- und Ehrenamt zum Wohle der Generation „60 plus“ nimmt Pirmasens eine Vorreiterrolle ein.

Im zurückliegenden Vierteljahrhundert hat sich die Interessenvertretung zu einem wichtigen Sprachrohr für die älteren Pirmasenser entwickelt. In dieser Zeit haben die demokratisch gewählten Mitglieder die kommunale Seniorenarbeit maßgeblich mitgeprägt. Der Seniorenbeirat ist längst ein fester Bestandteil der politischen Gremienarbeit in der Stadt. Der Anspruch ist damals wie heute gleich geblieben: Es geht um gesellschaftliche Teilhabe und um ein gleichberechtigtes wie vorurteilsfreies Miteinander der Generationen.