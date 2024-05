Für Freitag sind bis in den Abend heftige Regenfälle und Gewitter gemeldet. Überflutungen auf dem Turnerjahrmarkt wie im Jahr 2000 werden aber nicht erwartet.

Für den Zeitraum bis Freitagabend, 18 Uhr, hat das Handy-Alarmsystem Katwarn eine amtliche Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen herausgegeben. Straßen und Unterführungen könnten überflutet werden. Der Zweibrücker Wetterexperte Patrick Lang sieht aber für den Turnerjahrmarkt, der am Freitagabend eröffnet wird, keine Gefahr. „Beim Hochwasser im Jahr 2000 hatte es am Pfingstsonntag innerhalb von knapp zwei Stunden 100 Liter Wasser pro Quadratmeter geschüttet“, erklärt Lang auf Anfrage. „Die gewaltigen Regenmengen, die damals auf einen Schlag runterkamen, konnten nicht abfließen. Aber diesmal regnet es bis Freitagabend dauerhaft, über 18 bis 24 Stunden hinweg. Da läuft das Wasser gleichmäßig ab.“ Trotzdem müsse man ab der Nacht auf Freitag mit starken Regengüssen und Gewittern rechnen. Bis Freitag, 18 Uhr, erwartet Lang für den Raum Zweibrücken bis zu 70 Liter Regen pro Quadratmeter: „Das ist die Menge, die sonst für den gesamten Mai üblich ist.“

Der Festplatz liege in einem Bereich, der diese Regenmenge gut verkraften könne. Pfützen werde es aber wohl geben. Doch in tiefer gelegenen Gebieten wie etwa in Mittelbach-Hengstbach oder Rimschweiler könnten Straßen überschwemmt werden. Möglich sei das auch für die Bliesauen bei Einöd und die Saarbrücker Stadtautobahn. Patrick Lang geht davon aus, dass die Niederschläge in der Nacht auf Samstag nachlassen.

Schausteller reinigen Ablaufschächte

Auch die Pfingstmarkt-Verantwortlichen erwarten keine Auswirkungen auf das Volksfest. Zur Sicherheit, so Marktmeister Peter Stauch, wurden seit Donnerstag die Ablaufschächte rund um den Festplatz noch einmal saubergemacht. „Und in Absprache mit dem UBZ wurden die Schausteller angewiesen, vor ihren Fahrgeschäften und Ständen die Sinkkästen in den Ablaufschächten zu leeren.“