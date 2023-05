Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das U.S. Army Medical Materiel Center Europe, abgekürzt USAMMCE, auf der Husterhöhe ist das medizinische Versorgungsdepot der Amerikaner in Europa. Es ist eine der wenigen Einrichtungen, die nach dem Abzug der Amerikaner in Pirmasens verblieben ist. Seit Freitag, 10 Uhr, ist dies Geschichte.

Vorweg: Dieser Bericht bedient sich Informationen aus zweiter Hand, denn bei der Abschieds-Zeremonie von USAMMCE auf der Husterhöhe war die Presse nicht eingeladen. Der zuständige amerikanische