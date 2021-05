Nachdem in Pirmasens seit Montag wieder gelockerte Corona-Regeln gelten, springt die Ampel am Donnerstag schon wieder auf rot. Wegen hoher Corona-Werte greift dann wieder die Bundesnotbremse, weil die Zahl der Neuinfektionen am Dienstag, 11. Mai, in drei aufeinanderfolgenden Tagen den Inzidenzwert von 100 überschritten haben wird.

Private Zusammenkünfte im öffentlichen und privaten Raum sind dann wieder auf den Kreis der Angehörigen des eigenen Haushaltes mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person beschränkt. Kinder unter 14 Jahren werden nicht hinzugerechnet. Zwischen 22 und 5 Uhr gilt eine Ausgangssperre. Der Einzelhandel muss zurück zum Termin-Shopping.