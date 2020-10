Mitte nächster Woche soll die Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben freigegeben werden. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Verwaltung, Statiker und Zimmerei haben laut Kreissprecher André Schattner am Dienstag den Stand der Abrissarbeiten am ehemaligen Hotel Martin begutachtet. Die Sicherung der Gebäudeteile nach dem Großbrand Anfang August stehe kurz vor dem Abschluss. Nach Auskunft der Zimmerei werden diese Woche noch Maßnahmen abgeschlossen, um die oberste Decke des Gebäudes abzustützen. Danach müsse die Fassade des Nachbarhauses verankert werden. Das soll bis Mitte kommender Woche erledigt sein. Danach soll der Statiker die Arbeiten abnehmen. Ist er zufrieden, kann der Verkehr durch die Hauptstraße wieder fließen.

In den kommenden Wochen wird ein Notdach auf dem Gebäude angebracht. Das ist laut Schattner aber nicht relevant für die Verkehrssicherheit, und während dieser Arbeit wird die Straße nicht erneut gesperrt.