Die Sporthalle der IGS Contwig kann seit einem Brand in der Nacht auf den 25. Januar nicht mehr genutzt werden. Am Donnerstag kommt ein Gutachter, dann könnte sich entscheiden, wann die Halle für Schul- und Vereinssport wieder zur Verfügung steht.

Der Gutachter soll beurteilen, welchen Umfang die Reinigungs- und Reparaturarbeiten an der Fassade der Halle haben, und wie hoch die Schäden in den Hausmeister- und den Haustechnikräumen sind, informierte Landrätin Susanne Ganster am Montag in der Sitzung des Kreisausschusses. In der Nacht zum 25. Januar hatten an der Halle Papiercontainer gebrannt, dabei war die Fassade der Turnhalle beschädigt worden, das Feuer war auch in zwei Werkräumen ausgebrochen. Der Schaden bewegt sich im sechsstelligen Bereich. Derzeit ist die Halle für den Sportbetrieb gesperrt, wann sie wieder geöffnet werden kann, soll der Gutachter beurteilen.

An zwei Schulen im Kreis werden Dächer saniert. Im Dahner Schulzentrum muss die Dachkonstruktion erneuert werden, im zentralen Treppenhaus sollen zwei Lichtkuppeln eingebaut werden. Das kostet rund 247.000 Euro. Die Sanierung des 60 Jahre alten Flachdachs der Turnhalle der IGS Waldfischbach-Burgalben schlägt mit 244.000 Euro zu Buche.

Der Kreisausschuss nahm Spenden für die Kreismusikschule von der Sparkasse Südwestpfalz (100.000 Euro) und der Stiftergemeinschaft Südwestpfalz (1480 Euro) an. Die Sparkasse unterstützt auch die Schuldnerberatung mit 67.000 Euro.