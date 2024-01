Nach einem Feuer an der Schulturnhalle in Contwig schließen die Ermittler eine Brandstiftung nicht aus. Sie warnen aber vor voreiligen Spekulationen.

Contwig. Auf rund 100.000 Euro Sachschaden schätzt die Polizeidirektion Pirmasens die Folgen eines Brandes in der Nacht auf Donnerstag an der Schulturnhalle der Integrierten Gesamtschule (IGS) Contwig. Wie die Polizei angibt, waren dort gegen 0.30 Uhr sechs Plastiktonnen mit Papier in Brand geraten. Die Ermittler schließen Brandstiftung nicht aus. Zugleich bitten sie, von Verdächtigungen und Spekulationen abzusehen.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Contwig, Dellfeld und Battweiler, die Zweibrücker Feuerwehr sowie die Flugplatzwehr der Firma Triwo. Auch Rettungsdienste und Mitarbeiter von Energieversorgern halfen vor Ort. „Die sechs Plastikbehälter mit Papierabfällen waren unter einem Vorbau im rückwärtigen, nicht einsehbaren Bereich des Turnhallengebäudes abgestellt“, erklärte die Polizei am Donnerstag. „Die Flammen griffen auf den Vorbau und dann auf die Gebäudefassade über.“

Das Feuer hat die Fassade der Schulturnhalle stark in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Moschel

Nach Angaben von Holger Hell, Sprecher der Feuerwehr, die mit 50 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen löschte, hatte die Integrierte Leitstelle Landau um 0.25 Uhr bei der Wehr der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land Alarm geschlagen. Hell erklärt, dass der Brand an der Müllsammelstelle im unteren Eingangsbereich der Turnhalle ausgebrochen sei. „Die Feuerwehrkräfte löschten das Feuer, belüfteten die Turnhalle und demontierten Teile der Fassade, um den Brand komplett zu löschen.“ Bei dem dreieinhalbstündigen Einsatz sei niemand verletzt worden.

Hitze lässt mehrere Fenster platzen

Nach Polizeiangaben hatte die starke Hitze mehrere Fenster im Erdgeschoss zum Platzen gebracht. Durch diese sei das Feuer in zwei Werkräume gelangt; die Feuerwehrkräfte hätten es aber rasch gelöscht. Jetzt seien die beiden Werkräume und ein angrenzender Flur teils stark verrußt. Die hinter dem Flur liegende Turnhalle sei nach derzeitigem Ermittlungsstand unbeschädigt geblieben. „Der Brandbereich wurde durch die Feuerwehr gelüftet, konnte jedoch nur kurzzeitig betreten werden“, erklärte ein Polizeisprecher.

An der IGS war der Brand am Donnerstag Thema Nummer eins. Foto: Moschel

Am Ort des Geschehens machten sich am Donnerstagmorgen Brandexperten von der Pirmasenser Kripo auf die Suche nach der Ursache. Der Schulbetrieb war nicht beeinträchtigt. Die Polizei hat die Brandstelle weiträumig mit Flatterband abgesperrt; selbstredend war das Feuer das beherrschende Thema im Lehrerzimmer wie auf dem Schulhof.

Die 100.000 Euro, auf die die Polizei den Gebäudeschaden schätzt, beziehen sich auf die reinen Brandschäden. Was das Beseitigen der Verrußungen kosten wird, ist laut Kriminalpolizei derzeit ebensowenig absehbar wie die Einsatzkosten für die Feuerwehren und Rettungsdienste.

Die Halle wurde 2011 saniert

Die Schulturnhalle wurde 1980 als Turnhalle der damaligen Hauptschule fertiggestellt – zwei Jahre nach Eröffnung des Schulneubaus, für den die Gemeinde Contwig dem damaligen Schulträger, der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, ein Baugrundstück kostenlos überlassen hatte. Die Fassade ist außen vorwiegend mit Metallblechen ausgekleidet.

Flammen lecken an der Fassade. Foto: Feuerwehr VG Zweibrücken-Land/Hell

Heute ist der Landkreis Südwestpfalz Träger der Integrierten Gesamtschule und Eigentümer der großen Sporthalle. Diese wurde 2011 in mehrmonatiger Arbeit saniert. Sie bekam damals ein neues Dach und einen neuen Hallenboden. In den vergangenen Jahren war die Schulturnhalle Contwig immer wieder Austragungsort für Gau-Turnfeste, die die VT Contwig ausgerichtet hatte, für die Fußballturniere des Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, aber auch für Schulveranstaltungen wie zum Beispiel das feierliche Überreichen von Abiturzeugnissen.

Hinweise

Zeugen und weitere Personen, die Hinweise geben können, werden von der Polizeiinspektion Pirmasens gebeten, sich unter E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de oder unter Telefon 06331 520-0 zu melden.