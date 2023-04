Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mindestens 3600, meist aber über 5000 Zuschauer erlebten in den vergangenen Jahren die Regionalliga-Gastspiele des FK Pirmasens bei Kickers Offenbach. Und weil zudem der FKP am Bieberer Berg oft punktete, waren das echte Saison-Höhepunkte. Am Samstag treffen die beiden Teams wieder aufeinander – ohne Publikum.

Sreto Ristic hat im Fußball schon einiges erlebt. Als Spieler erreichte er 1998 mit dem VfB Stuttgart das Finale im Europapokal der Pokalsieger (0:1 gegen den FC Chelsea), er schoss das erste Uefa-Cup-Tor