Die großen Ferien stehen vor der Tür. Jugendreferentin im Protestantischen Dekanat Frankenthal, Lisa Vogel, hat ein französisches Urlaubspaket für Jugendliche geschnürt.

Die kommende Ferienfreizeit in der Camargue haben Sie organisiert. Was hängt alles dran an einem Projekt im Ausland mit Teenagern aus dem Frankenthaler Raum?

Es ist so, wie wenn man ein Fest ausrichtet. An einem Ort im Ausland, den man nicht kennt. Nur dass das Fest neun Tage dauert. Die Vorbereitung beschäftigt mich schon seit neun Monaten. Ich muss mich um den Reisebus, Zelte, Betten und das Essen kümmern – der Campingplatz La Brise de Camargue liegt übrigens direkt am Mittelmeer. Ich mache mir Gedanken um Spiele, Abendprogramme und Ausflüge nach Avignon, zu den weißen Camargue-Pferden in freier Wildbahn und eine Bootstour auf der Petit Rhône. Auch um die Haftpflicht- und Unfallversicherung kümmere ich mich.

Auf Augenhöhe mit Teenagern: Jugendreferentin Lisa Vogel. Foto: Klaudia Toussaint

Muss man Protestant sein, um mitzufahren?

Nein, die Freizeit ist für jeden offen. Das ist ja das Schöne: Über seinen Tellerrand zu schauen und neue Leute kennen zu lernen, die nicht in der eigenen Blase stecken. Dabei wachsen die Teilnehmer als Gruppe zusammen. Diese Erfahrung haben wir vor zwei Jahren gemacht, als es nach Spanien ging. Manchen hat es so viel Spaß gemacht, dass sie jetzt selber Betreuer geworden sind. Eine Freizeit ist viel mehr als nur Urlaub und für uns gehören die Freizeiten auf jeden Fall zur schönsten Zeit im Jahr. Wer schon einmal dabei war, versteht, warum. Man erlebt ganz andere Dinge als bei einem Urlaub mit Familie oder Freunden. Übrigens: Da wir auch Teenager aus weniger begüterten Familien nicht ausgrenzen wollen, geben wir ihnen nach Rücksprache einen Zuschuss.

Was ist sonst noch los in der Jugendzentrale?

Freizeiten sind nur ein Teil unserer Arbeit. Uns ist wichtig, dass Kirche für junge Menschen ein Ort ist, an dem sie sich wohlfühlen und mitgestalten können. Wir bieten Aktionen, Projekte und Veranstaltungen für unterschiedliche Interessen und Altersgruppen an. Unser Klassiker ist das Mittelalter-Camp, das es schon seit 2012 gibt. Dabei lebt man fünf Tage lang wie vor 500 Jahren und schießt mit Pfeil und Bogen. Außerdem probieren wir immer wieder neue Ideen aus. Zum Beispiel entwickeln wir gerade ein Escape-Game für Konfirmanden und veranstalten Motto-Spieleabende für Jugendliche.

Info

Die Ferienfreizeit „Camargue Calling“ für Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren findet statt in der dritten Woche der Sommerferien vom Sonntag,12., bis Montag, 20. Juli. Organisiert wird sie von der Jugendzentrale des Protestantischen Dekanats Frankenthal. Kosten: 645 Euro. Wer einen genehmigten Antrag auf Lernmittelfreiheit vorweist, zahlt 100 Euro weniger. Weitere Infos unter juz-frankenthal.de sowie unter instagram.com/evjugend.ft.



Zur Person

Lisa Vogel ist seit 2021 Jugendreferentin der Evangelischen Jugendzentrale im Protestantischen Dekanat Frankenthal. Die 30-jährige Frankenthalerin hat Sport-, Gesundheits- und Freizeitbildung in Karlsruhe an der Pädagogischen Hochschule studiert und ist mit ihrer Kollegin Maximiliane Auer für Kinder- und Jugendangebote im Dekanat verantwortlich.

