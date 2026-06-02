Der SV Börrstadt kann sich über ein erfolgreiches Abschneiden bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der U18 in Mainz freuen. Jonte Jauß trumpfte im ersten Versuch auf.

Gleich zwei Medaillen gab es für Jonte Jauß vom SV Börrstadt bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften. Im Kugelstoßen bedeuteten seine 14,51 Meter im ersten Versuch den unangefochtenen Sieg und Meistertitel. Der Abstand zum zweitplatzierten David Steinke (13,18 Meter) von der LG Bitburg-Prüm und zum Bronze-Gewinner Ben Neumann (12,33 Meter/LG Sieg) war dabei schon ziemlich deutlich. Schon bei den Landesmeisterschaften in der Halle hatte Jauß den Titel im Kugelstoßen geholt.

Silber in der Paradedisziplin

Im Speerwurf, eigentlich die Paradedisziplin des 17-Jährigen, brachten ihm 50,42 Meter die Vizemeisterschaft. Auf Sieger Leon Popp von der Turnerschaft Germersheim (55,20 Meter) fehlten Jauß aber fast fünf Meter. Die persönliche Bestleistung von 37,20 Metern beim Diskuswerfen reichten für den jungen Athleten des SV Börrstadt hingegen nicht zu einer Medaille. Jauß wurde Vierter, 70 Zentimeter fehlten auf Platz drei.

Seine Schwester Jördis Jauß musste sich mit dem ein Jahr älteren Jahrgang bei der weiblichen U18 messen und wurde mit 29,49 Metern gute Sechste im Speerwerfen. Mit dem Diskus verpasste sie als Neunte knapp dem Endkampf, stellte aber mit 26,59 Metern eine persönliche Bestleistung auf.

Elena Engel knackt die Norm

Elena Engel, normalerweise in der W15 am Start, fuhr nach Mainz, um bei den Landesmeisterschaften der U18 im Dreisprung die Normweite von 9,70 Metern für die süddeutschen Meisterschaften zu knacken. Im vierten Versuch gelang ihr tatsächlich der Sprung auf 9,75 Meter. Im Gesamtklassement belegte sie mit ihrer persönlichen Bestleistung den starken dritten Rang, zu Siegerin Eliste Leimkühler (10,09/LG Kreis Ahrweiler) und zur zweitplatzierten Josefine Nagel (10,01/MTV Bad Kreuznach) fehlte dabei nicht viel.

SV Börrstadt mit beachtlichem Niveau

Damit haben zurzeit vier Athletinnen und ein Athlet des SV Börrstadt die Norm für die süddeutschen Meisterschaften erreicht. Luisa Ankner, Lilly Nagel und Aileen Schuler sind am 26. und 27. Juni im bayerischen Kitzingen im Hochsprung der W14 dabei, Elena Engel im Dreisprung der W15. Jonte Jauß ist eine Woche früher (20. und 21. Juni) bei den süddeutschen Meisterschaften in Koblenz im Kugelstoßen und Speerwerfen der U18 dabei. Ein beachtliches Niveau für den kleinen Verein.