Fernsehkoch grillt Pfälzische Spezialitäten: Karl-Heinz Drews, der „BBQ-King“, kreierte bei einem Drehtermin in Pirmasens unter anderem eine Pfälzer Pizza mit Sauerkraut, Blut-, Leber- und Bratwurst.

Ein 62-jähriger Pirmasenser muss sich derzeit vor dem Landgericht Zweibrücken verantworten. Im wird schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen. Unter anderem soll er einer Mutter viel Geld angeboten haben, um deren sechsjährige Tochter missbrauchen zu dürfen.

Ein 24-Jähriger randalierte am Samstag in der Pirmasenser Fußgängerzone. Dabei griff er auch Passanten an und verletzte diese. Er wurde festgenommen und in die Psychiatrie eingeliefert.

Die protestantische Kirche kann sich ihren Kindergarten Arche Noah in Waldfischbach-Burgalben nicht mehr leisten. Drei Lösungsvorschläge hat sie unterbreitet, greift keiner, wird die Einrichtung 2025 geschlossen.

Kommunalwahl: Mit Bernhard Scherthan fordert in Hauenstein ein unabhängiger Einzelbewerber Amtsinhaber Michael Zimmermann (CDU) bei der Ortsbürgermeisterwahl heraus. In Hinterweidenthal hat die CDU einstimmig ihren Ortsverbandsvorsitzenden Georg Eitel zum Bürgermeisterkandidaten nominiert.

Ein Schuhproduzent aus der Verbandsgemeinde Hauenstein geht vor dem Kreisrechtsausschuss gegen exorbitant gestiegene Wasserpreise vor. Es geht um eine Erhöhung um 3000 Prozent.

Was passiert, wenn Feuerwehrmänner auf Piraten treffen, zeigte sich in der Zweibrücker Festhalle. Dort gab es ein Musical zu einer bekannten Kinderserie.

Erich Kästner hätte am 23. Februar seinen 125. Geburtstag gefeiert. Einer seiner Romane spielte eine große Rolle bei einem Zweibrücker Kinoereignis in den 1950er Jahren, bei dem Zwillinge ihr Eintrittsgeld in der Tasche lassen durften.

Die Stadt Zweibrücken erhält 1,5 Millionen Euro, um in den Klimaschutz zu investieren. Die Vorhaben stehen bereits fest.

In der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben haben sowohl die FDP als auch die CDU die personellen Weichen für die Verbandsgemeinderatswahl im Juni gestellt.

Ein Dialogforum am 8. März im Forum der Zweibrücker Berufsschule befasst sich mit der Frage: „Ist das typisch Frau?!“