Was macht ein „Grenzschwabe“ und Wahl-Münchner, der Harley-Davidson-Fan ist und Hardrock hört, in Pirmasens? Er grillt. Karl-Heinz Drews ist unter den Grillfans so etwas wie Franz Beckenbauer für die Fußballer. Am Freitag und Samstag hat der 43-jährige Fernsehkoch, bekannt als „BBQ-King“, Pfälzer Kreationen auf Einladung von Thomas Ramster gezaubert.

„Wenn ich nach Pirmasens zu Thomas Ramster komme, werde ich Pfälzer Gerichte im Grill backen“, sagte Fernsehkoch Karl-Heinz Drews im RHEINPFALZ-Gespräch.