Bei der Kommunalwahl im Juni muss sich in Hauenstein Amtsinhaber Michael Zimmermann (CDU) einem zweiten Kandidaten stellen. Wie die Verbandsgemeinde-Verwaltung auf Anfrage bestätigte, hat sich Bernhard Scherthan als unabhängiger Kandidat für die Bürgermeisterwahl beworben. Scherthan habe die für Hauenstein nötigen 40 Unterstützer-Unterschriften bei seiner Bewerbung eingereicht, teilte Peter Jost, der für die Wahlen zuständige Sachbearbeiter, mit. Neben Zimmermann und Scherthan gebe es bislang keine weiteren Kandidaten für das Ortsbürgermeisteramt, so Jost. Es bleiben allerdings noch sechs bis sieben Wochen für eventuelle Kandidaten. Scherthan kandidiere als Einzelbewerber, er trete weder für eine Partei noch für eine Wählergruppe an.