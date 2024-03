Das Thema Wasser und industrielle Fertigung – in diesem Fall die Fertigung von Schuhen in der Verbandsgemeinde Hauenstein – beschäftigten den Kreisrechtsausschuss in Pirmasens. DAs Thema wurde aber bereits vor der Tür geklärt.

Wenn die Worte industrielle Fertigung und Wasser derzeit in einem Satz gesagt werden, denken viele sicher zunächst an die Tesla-Produktion in Brandenburg, die unter anderem wegen des Wasserverbrauchs Schlagzeilen schreibt. Allerdings ging es vor dem Kreisrechtsausschuss nicht um das Thema Wasser als knappe Ressource wie beim Elektroautobauer, sondern um die Kosten für das Wasser. Genauer gesagt um die wiederkehrenden Beiträge im Wasserbereich, die die Verbandsgemeinde Hauenstein neben den Verbrauchgebühren erhebt.

Eine Satzungsänderung, die der Hauensteiner Verbandsgemeinderat im Juni 2022 rückwirkend zum 1. Januar 2022 beschlossen hatte, ließen den wiederkehrenden Beitrag für Wasser für die Schuhfabrik von jährlich 235 auf 6445 Euro jährlich steigen. Zu den Verbrauchskosten kommen diese hinzu. Dass man das erst mal überprüfen wolle, Widerspruch gegen die Abrechnung und die Vorausleistungen eingelegt hatte, verstand beim Kreisrechtsausschuss angesichts der enormen Kostensteigerung jeder.

Satzungsänderung sorgt für Kostenanstieg

Der Ausschuss hatte vor dem Sitzungstermin, bei dem es um die neuen wiederkehrenden Beiträge beim Wasser in der Verbandsgemeinde Hauenstein gehen sollte, einen schwierigeren Fall auf dem Tisch, der etwas mehr Zeit in Anspruch nahm. „Die Verspätung haben wir genutzt, um uns draußen schon über die Sache zu unterhalten“, sagte die Anwältin, die die Interessen des Schuhunternehmens vertrat. Im Gespräch mit den Vertretern der Verbandsgemeinde Hauenstein vor der Sitzung zeichnete sich schon ab, „dass wohl alles seine Richtigkeit hat“, sagte die Anwältin. An einer juristischen Einschätzung der Kreisrechtsausschussvorsitzenden Lisa-Marie Vester war ihr aber gelegen.

Sachlich sah es so aus, dass in der Verbandsgemeinde Hauenstein schon seit geraumer Zeit im Wasserbereich neben den Verbrauchsgebühren auch wiederkehrende Beiträge erhoben wurden. Die waren gestaffelt und enthielten eine sogenannte Kappungsgrenze. Ab 5000 Quadratmeter Grundstücksfläche wurden maximal die auch dem Schuhunternehmen jahrelang in Rechnung gestellten 235 Euro berechnet. Das änderte sich im Juni 2022. Da beschloss der Verbandsgemeinderat, dass pro Quadratmeter Grundstücksfläche künftig 15 Cent wiederkehrender Beitrag zu zahlen sind; Staffelung und Kappungsgrenze entfielen. Diese Regelung trat rückwirkend zum 1. Januar 2022 in Kraft und sie wurde auch ordnungsgemäß im Amtsblatt veröffentlicht.

Nur Verwaltungsgericht kann Satzung inhaltlich prüfen

Hintergrund sei gewesen, dass man mehr Beitragsgerechtigkeit erreichen wollte, sagte der Vertreter der Hauensteiner Werke. Wer ein 4000 Quadratmeter großes Grundstück habe, habe vor der Beitragsänderung genau so viel bezahlt wie ein Unternehmen mit einer Fläche von 40.000 Quadratmetern. Ungerechtigkeiten habe es auch gegeben, wenn ein Quadratmeter mehr Grundstück dazu geführt habe, dass man in die höhere Staffelung rutschte. Deshalb die Entscheidung, die 15 Cent pro Quadratmeter zu erheben. Es stimme: Für manche, etwa das Schuhunternehmen, haben sich Kosten deutlich erhöht. Insgesamt betreffe es etwa fünf Prozent der Beitragszahler, die nun schlechter gestellt seien, überschlug der Werkevertreter und merkte an, dass diese Grundstückseigentümer über viele Jahre aber einen teils großen Vorteil gehabt hätten.

Für den Kreisrechtsausschuss sei rechtlich entscheidend, was im ersten Absatz der Gebührenordnung der Verbandsgemeinde stehe, erläuterte Vester. Dort heißt es, dass der Verbandsgemeinderat die Gebühren und Beiträge festlege. Das sei geschehen. Die Änderung wurde auch wie erforderlich veröffentlicht, resümierte Vester. Tiefer in die Materie, in diesem Fall in die Satzung, einsteigen könne der Kreisrechtsausschuss nicht. Diesem fehlt von Gesetzes wegen die sogenannte Verwerfungskompetenz. Die hat erst das Verwaltungsgericht, das die Satzung auch inhaltlich überprüfen könnte.

Weil die Kreisrechtsausschussvorsitzende in ihrer rechtlichen Einordnung bestätigte, was zwischen den beiden Streitparteien schon vor der Tür zum Sitzungszimmer besprochen worden war, zog die Anwältin den Widerspruch zurück.