Ein 24-jähriger Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz randalierte am Samstag um 12.30 Uhr vor einem Einkaufsmarkt in der Fußgängerzone in Pirmasens. Als er von Passanten auf sein Verhalten angesprochen wurde, reagierte er zunehmend aggressiv. Er griff mehrere Personen körperlich an und verletzte sie dabei leicht. Der Mann wurde schließlich von Polizeibeamten gestellt und gefesselt. Da er augenscheinlich an einer psychischen Verhaltensstörung litt, wurde ein Rettungswagen gerufen. Auf dem Weg dorthin beleidigte er die Polizeibeamten fortwährend. Aufgrund der akuten Fremdgefährdung musste der Mann in die Psychiatrie des Krankenhauses eingewiesen werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung.