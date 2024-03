Der CDU-Ortsverband Hinterweidenthal hat den 50-jährigen Georg Eitel einstimmig zum Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 9. Juni gewählt. Er führt auch die Liste der CDU für die Gemeinderatswahl an.

„Ich will’s probieren. Ein wesentliches Merkmal der Demokratie ist, dass der Wähler auch auswählen kann.“ Das sagte Georg Eitel zuvor in einem Pressegespräch der RHEINPFALZ. Der 50-jährige Hinterweidenthaler möchte CDU-Ortsbürgermeister werden, sein Ortsverband hat ihn einstimmig dafür nominiert. Die Kommunalpolitik ist ihm in die Wiege gelegt worden. Vater Ewald Eitel war in den 1970er Jahren schon Ortsbürgermeister von Hinterweidenthal.

„Ich bin mit der Kommunalpolitik groß geworden, jetzt möchte ich mich für meinem Heimatort und die Bürger unserer lebenswerten Gemeinde engagieren. Veränderung kann kein Schaden sein, sondern Fortschritt“, sagt Eitel.

Seit Dezember Parteivorsitzender

Nach Gesprächen mit Peter Buchmann und Sven Greiner, die seit Jahren im CDU-Ortsverband engagiert sind, wuchs sein Interesse an der Kommunalpolitik. Bei der CDU-Mitgliederversammlung am 16. Dezember 2023 wurde Eitel zum Ortsverbandsvorsitzenden gewählt. Gattin Johanna Hämpel, Schulleiterin der Grundschule Münchweiler, übt das Amt der Schatzmeisterin aus. Damals zählte der Ortsverband noch 16 Mitglieder, heute sind es 20 Hinterweidenthaler, die das CDU-Parteibuch besitzen.

Auf Eitels Agenda stehen vor allem der Dialog und der Wille, die vorhandenen Rahmenbedingungen für alle, sowohl ältere Bürger als auch junge Familien, auszubauen und voranzubringen. „Stagnation ist Rückschritt“, merkt Eitel an. Er strebe nach einer Sachpolitik im Ort, bei der es keine Rolle spiele, welcher politischen Gruppierung jemand angehört. „Wenn ein Vorschlag gut ist für den Ort, dann sollte der auch umgesetzt werden, ohne auf das Parteibuch zu achten“, stellt er fest.

Geringes Interesse von Frauen zur Kandidatur

Mit Blick auf seine Partei und die Liste zur Gemeinderatswahl sagte Eitel: „Die Frauenquote ist ausbaufähig. Wir haben viele Frauen angesprochen, die wenigsten hatten Interesse“, erklärt Eitel, der als Hobby ebenso wie seine Ehefrau, die Jagd ausübt. Er ist außerdem Sportschütze beim Schützenverein Dahn. Politische Erfahrung hat er im Gemeinderat im rheinhessischen Wolfsheim gesammelt, als Vorsitzender der „Wählergruppe Pro Wolfsheim“.

Es zeichnet sich ab, dass es in Hinterweidenthal mindestens vier Listen geben wird, aus denen die Bürger den Rat wählen können: CDU, SPD, FWG und die Wählergruppe Schary.