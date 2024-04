Zwischen Einspielprobe und Konzert war am Samstag 45 Minuten vor Konzertbeginn der Star-Pianist Igor Levit in den Salon Levy der Festhalle gekommen, um sich in das Goldene Buch der Stadt Landau einzutragen.

Es war eine Premiere für ihn, denn zu seiner Unterschrift unter den Worten „Ein große Freude und Ehre!“ vermerkte er: „Das ist meine allererste Eintragung in ein Goldenes Buch!“

Der Musiker war entspannt vor seinem Auftritt, in der von ihm gespielten Musik gebe es ja nur ein Vorzeichen, meinte er. Igor Levit wurde von Oberbürgermeister Dominik Geißler und dessen Vorvorgänger Hans-Dieter Schlimmer freudig begrüßt. Geißler betonte, dass er schon seit Jahren Igor Levits Karriere und Wirken intensiv begleitet. Er erwähnte besonders die Interpretationen der modernen Stücke von Frederic Rzewski „The People United Will Never Be Defeated!“ und Ronald Stevenson „Passacaglia on DSCH“, zwei auch politisch engagierte Werke. Der Oberbürgermeister dankte Igor Levit sehr für sein humanes Engagement und seinen Einsatz gegen den Antisemitimus.