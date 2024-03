Stadträtinnen und die Beigeordnete laden für Freitag zu einem Forum von Frauen für Frauen ein. Es geht um Chancengleichheit und vieles mehr.

„Ist das typisch Frau?!“ lautet der Titel eines Dialogforums am Weltfrauentag, 8. März, zu dem Zweibrücker Ratsfrauen und die Beigeordnete Christina Rauch einladen. Los geht’s um 17 Uhr im Foyer der Berufsschule, diskutiert wird über Herausforderungen für und Potenziale von Frauen.

Das Forum wird sich laut Christina Rauch mit den verschiedenen Facetten von Rollenbildern auseinandersetzen, die Frauen in der Gesellschaft prägen und beeinflussen. Familie, Ausbildung, Beruf, Vorstellungen, Erwartungen und Erfahrungen – um all das und mehr soll’s gehen. Auf dem Podium werden diese Aspekte beleuchtet von Steffi Blinn (Redakteurin), Sandra Cleemann (Geschäftsführerin), Julia Igel (Ärztin), Birgit Kerner (Diplom-Pädagogin), Kerstin Kiehm (Schulleiterin), Rebecca Peter (Wirtschaftsinformatikerin) und Rebecca Wendel (Lehrerin). Moderiert wird die Veranstaltung von Redakteurin Sigrid Sebald.

Stereotypen und Einschränkungen sollen kritisch hinterfragt werden. „Das Forum bietet Gelegenheit zum Austausch und spricht eine Vielzahl von Themen an, darunter auch die Rolle der Medien, Bildung, Arbeitswelt und politische Partizipation“, kündigt Christina Rauch an. Der Ratsfrauenaustausch – eine Plattform zum Austausch von Erfahrungen und Ideen zwischen kommunalen Entscheidungsträgerinnen – hat das Dialogforum ins Leben gerufen. „Wir sind überzeugt, dass die Förderung von Vielfalt und Chancengleichheit auf lokaler Ebene beginnen muss. Indem wir Frauen eine Stimme geben und ihre Anliegen ernst nehmen, können wir positive Veränderungen bewirken“, so Stadträtin Dagmar Pohlmann.

Eingeladen zum Dialogforum sind alle Interessierten. Auch wird es Gelegenheit geben, Fragen ans Podium zu stellen und mit den Teilnehmerinnen ins Gespräch zu kommen.

Dialogforum zum Weltfrauentag

„Ist das typisch Frau?!“ am Freitag, von 17 bis 19 Uhr im Foyer der Ignaz-Roth-Schule (Berufsbildende Schule Zweibrücken), Johann-Schwebel-Straße 1. Weitere Informationen gibt’s bei der Beigeordneten Christina Rauch unter E-Mail beigeordnete.rauch@zweibruecken.de oder Telefon 06332 871131.