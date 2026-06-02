Der Fehrbacher Friedhof wird grüner: Dort sind mehr Grünflächen und Schattenbäume geplant. Zur Sanierung der Denkmäler gibt es keine Auskunft der Stadt.

Auf einen Antrag der CDU-Fraktion im Fehrbacher Ortsbeirat konnte Ortsvorsteher Christian Mühlbauer am Donnerstag ein Konzept für die Neugestaltung des Friedhofgeländes vorlegen. Die CDU hatte bereits in früheren Sitzungen den Zustand des Friedhofes und die Neugestaltung zum Thema gemacht. Außerdem hatten sich die Christdemokraten für die Erhaltung von drei Denkmälern auf dem Friedhof stark gemacht.

Darauf zielte der neue Antrag auch wesentlich ab. Zu den Denkmälern und deren Sanierung konnte Mühlbauer aber nichts mitteilen. Die Verwaltung der Stadt Pirmasens hatte nur einen neuen Belegungsplan mit extensiver Begrünung übermittelt.

Grünfläche und zwei neue Bäume

Nach diesem Plan soll eine früher für Gräber genutzte Fläche zur extensiven Grünfläche mit hoher Artenvielfalt werden. In einem kleineren Bereich will das Friedhofsamt eine Blühwiese einsäen. Den Wunsch der SPD im Ortsbeirat nach Schattenbäumen auf dem Friedhof beantwortet die Verwaltung mit dem Plan für zwei Bäume, die in der Mitte des Friedhofsgeländes gepflanzt werden sollen.

„Man sollte aber nicht sinnlos Bäume pflanzen“, erklärte Beiratsmitglied Philipp Scheidel (CDU). Er warnte vor weiteren Baumpflanzungen auf dem Friedhof, die einem späteren Platzbedarf für Gräber im Wege stehen könnten.

Verschiedene Bestattungsarten

Für Peter Schwarz (CDU) war die Antwort der Stadt auf den Antrag unbefriedigend. Zu den denkmalgeschützten Gräbern eines Lehrers und des Bruders eines früheren Pfarrers habe die Verwaltung nichts mitgeteilt.

Die Belegungsplanung wird nun in den Fraktionen beraten. Das Friedhofsamt hat auf dem Gelände verschiedene Bereiche für Urnenwahlgräber, Erdreihengräber, Erdwahlgräber sowie ein anonymes Urnenfeld festgelegt. Außerdem wurde ein eventueller Erweiterungsbereich markiert. Den größten Teil des Friedhofs werden auch weiterhin die Erdwahlgräber ausmachen.